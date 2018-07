Que penser des intentions de mon ex ?

nanapretty

Bonjour,



Au mois de mars, mon copain m'a quittée par téléphone, ce qui m'a fait très mal. J'ai été mal pendant pas mal de temps. Ensuite, on a essayé de discuter tous les deux. Pendant notre discussion, il m'a dit qu'il voulait une amitié avec moi, et même au delà. Je n'ai pas trop compris. Les semaines passent, on est quand même restés en bon terme, mais depuis c'est devenu ambigu avec lui.



Je me demandais si je lui plaisais toujours et quand je lui ai posé la question, il m'a répondu : "oui tu me plais d'une certaine manière". On se lance des regards, il a même accepté de revenir me voir chez moi, et même une fois on a fait une balade avec ma meilleure amie et un pote.



Il avait une amie à lui que je ne connaissais pas du tout et il a cru que j allais être jalouse de son amie. Il m'a dit : "t'inquiètes pas, il se passe rien entre elle et moi. Elle aime les filles". Ensuite il a pas arrêté de me lancer des regards. Que penser ?