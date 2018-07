Il ne veut pas de moi à cause de son ancienne rupture, que faire ?

Il y a quelques années, j'ai rompu avec le garçon que je pensais aimer le plus au monde et c'est un autre garçon qui m'a remise sur pied. Il a tout reconstruit, et j'en suis tombée amoureuse. À l'heure d'aujourd'hui, nous nous entendons très bien, il est mon alter ego, on a les mêmes peurs, le même vécu : lui aussi a souffert d'une mauvaise rupture et j'ai essayé de reconstruire ce que je pouvais mais je n'y arrivais pas.



Il m'appelait les nuits pour me dire que je lui manquais et qu'il m'aimait et le lendemain il faisait comme si ces messages n'existaient pas. Mais à force d'entendre des "je t'aime", j'ai fini par les croire. Il aurait voulu être à la place de ce premier garçon que j'aimais tant, il m'a serrée si fort dans ses bras l'espace d'une nuit que j'ai espéré que ça voulait dire quelque chose, mais il se dérobe à chaque fois. Il ne sait pas si il m'aime. Son ex l'a détruite et j'ai peur qu'il n'ose jamais s'ouvrir à moi à cause de ça.



Moi je ne peux plus jouer à être son amie. Je l'aime énormément et je suis perdue entre ce que je devrais faire et ce que je veux faire. Comment puis-je m'en sortir ? Comment puis-je l'aider ?