Est-ce que l'amitié peut se transformer en amour ?

Salut,



Ça fait un moment que je m'interroge sur mes sentiments envers mon meilleur ami. L'année dernière je n'étais pas dans sa classe, je ne le connaissais pas beaucoup, mais cette année je me suis beaucoup attachée à lui, et nous sommes meilleurs potes.



Depuis un moment, je me demande s'il m'aime ou pas, parce que quand je pleure c'est le premier qui vient me consoler, on se parle souvent, on délire ensemble, il aime me taquiner, il m'envoie des coeurs en textos, il se rapproche de moi, il me raconte ses problèmes, et surtout il se précipite vers moi à chaque instant...



Tous ces gestes m'ont rendu amoureuse de lui et je voudrais juste savoir si c'est vraiment de l'amour ou de l'amitié, et est-ce que l'amour peut se transformer en amitié. Pour en être plus sûre, j'ai demandé à une amie qui est une pro en relations amoureuses si l'amour peut se transformer en amitié, elle m'a dit que ça peut arriver parfois. Elle m'a demandé de faire un effort avec celui que j'aime pour savoir s'il m'aime ou pas et si cette forte amitié peut se transformer en relation amoureuse.

J'attendrai votre réponse.

À bientôt Girls <3