Comment reprendre confiance en moi ?

Bonjour,



Je vous écris car j'ai vécu une situation ambigüe et j'aimerais vos conseils de girls pour me remonter un peu le moral et me remotiver.



Depuis septembre 2015, un garçon de mon école me regarde. Il me regarde tout le temps en cours. Je l'ai remarqué car dès que je tourne la tête nos regards se croisent. Quand je rentre dans la salle de cours et qu'il est là, il attend de voir où je vais m'asseoir avec mes amis puis vient directement s'asseoir aux alentours. Il me frôle l'épaule, se retourne et me sourit.



Il faisait ça tout au long de l'année. Je suis constamment avec mes amis, lui il est seul dans son coin, il est très timide et parle pas vraiment. Mes amis ont remarqué ses regards envers moi et son comportement. Ils ont remarqué qu'il essayait de s'approcher de moi. On ne s'est jamais parlé et on n'a pas d'amis en commun.



Je l'ai entendu lors de mon dernier cours dire à son ami "bonne continuation pour la suite car moi je ne viendrai plus", j'étais figée car il me plait aussi et on n'a pas pu faire connaissance. Je me suis permise de prendre son numéro et de lui envoyer un message directement. Il m'a malheureusement dit que je n'étais pas son style de fille et qu'il était désolé.



C'est la première fois que je fais le premier pas vers un garçon. Je l'ai fait car j'étais persuadée qu'il y avait quelque chose. Même mes amis sont choqués. Maintenant j'appréhende les prochains cours. J'ai versé quelques larmes car j'ai totalement perdu confiance en moi.