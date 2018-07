Comment passer à autre chose ?

J'ai rencontré un garçon lors des vacances d'été 2014. On a fait une soirée et on a dormi ensemble. On s'est tout de suite bien entendu, c'était parfait. Je suis très difficile niveau garçon mais lui c'était exactement le mec que je rêvais d'avoir.



Ce soir là, il a voulu m'embrasser mais j'ai refusé. Je me disais qu'on aurait tout le temps plus tard. On a quand même dormi collé. Le problème c'est qu'il habite loin de chez moi (700 km) et qu'il sortait d'une relation à distance. Il ne voulait pas en avoir une autre. Je me suis énormément attachée et ça fait presque 2 ans maintenant. Je n'arrive pas à l'oublier, aucun jour ne passe sans que je ne pense à lui. Je sais qu'il n'en avait pas rien à faire, ça se voyait dans sa façon de se comporter avec moi, il n'a jamais voulu me dire ce qu'il pensait de moi ni ce qu'il pensait de cette situation. Il a juste dit qu'il ne voulait pas s'attacher à une fille qui habitait loin. J'ai essayé de parler avec lui mais il ne laisse rien paraître sur ses sentiments à personne. Je ne sais plus quoi faire pour passer à autre chose. Ça me rend dingue de ne pas réussir à oublier un mec que je ne connais pas vraiment au final.