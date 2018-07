Comment changer de de style ?

Bonjour tout le monde! :)

Tout est dans le titre : je voudrais changer de style.



J'ai toujours eu l'habitude de m'habiller avec des vêtements ultra-larges, trop grands pour moi, toujours en pantalons/pulls et toujours en noir/rouge/gris. Depuis l'an dernier je m'habille avec des fringues un peu plus moulantes mais toujours dans ces couleurs.



Et depuis quelques mois, j'ai envie de jupes de robes, de féminité, de classe, de couleurs, de talons, de vêtements près du corps et tout ce qui va avec. Avant je ne mettais jamais de bijoux mais là aussi j'ai changé d'avis. C'est peut-être parce que je grandis ? Enfin bref :)



Du coup je voudrais convaincre mes parents (qui sont très près de leurs sous et qui pensent qu'avec deux pantalons, 3 t-shirts et une paire de chaussures on peut faire 2 ans, oui oui) de me donner de l'argent pour pouvoir enfin m'habiller comme je le souhaite, mais aussi faire en sorte que ça ne choque pas mon entourage de changer d'un coup ? Pouvez-vous m'aider ? Merci beaucoup :)