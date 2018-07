Comment assumer mon style et me mettre en valeur ?

publié le 29/05/2016 à 10:42

Bonsoir, j'ai toujours eu une baisse de confiance en moi. Je suis épileptique et dyspraxique, chose que je n'assume pas du tout malgré toutes ces années.

Puis mon style a changé. Depuis 3 ans, je me suis découvert un côté rock mais même à 17 ans mes parents veulent que je sois classique. Ceci dit, même niveau caractère, j'ai pas l'impression d'être moi. C'est frustrant. Seul le week-end je me libère. Je me sens également pas jolie malgré des avis plutôt bons.

Comment assumer mon style sans que mes parents soient réticents et comment me mettre en valeur ? Merci beaucoup

Hello,



Il faut que tu expliques à tes parents que tu aimerais exprimer davantage ta personnalité dans ta façon de t'habiller, et que tu en as besoin pour te construire, te sentir en accord avec ton caractère et tes envies. À 17 ans, il est tout à fait normal d'avoir besoin de s'exprimer à travers son style. Si tu ne t'habilles et ne te maquilles pas de façon obscène, tes parents devraient pouvoir l'accepter. Aie une discussion avec eux.

Pour te mettre en valeur, il faut que tu fasses la liste de ce que tu aimes chez toi, et que tu t'habilles et te maquilles en conséquence. Par exemple, si tu as une taille fine, privilégies des hauts près du corps qui la mettent en valeur. Si tu as de longs cils, n'hésites pas à les accentuer avec du mascara pour te faire des yeux de biche. Si tu as de jolis cheveux, fais-toi des coiffures pour mettre en valeur ton visage et te démarquer des autres.