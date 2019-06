Willow Smith : "J'aime les hommes et les femmes de la même façon"

publié le 28/06/2019 à 12:40

"J'aime les hommes et les femmes de la même façon". Willow Smith, la fille de l'acteur Will Smith et de l'actrice Jada Pinkett s'est exprimée au sujet de sa sexualité dans le dernier épisode de Red Table Talk, le talk-show qu'elle anime avec sa mère et sa grand-mère, Adrienne Banfield-Norris depuis mai 2018 sur Facebook.

En plus de s'être confiée sur son orientation sexuelle, la jeune actrice et chanteuse de 18 ans a également expliqué sa vision de l'amour : "Je ne suis pas du genre à rechercher constamment de nouvelles expériences sexuelles. Je me concentre beaucoup sur le lien émotionnel", a-t-elle assuré avant d'ajouter que si elle sentirait "connectée" sexuellement et romantiquement avec deux personnes de genres différentes, elle ne ressentirait pas le besoin d'aller chercher plus ailleurs.

Willow Smith reste cependant sceptique concernant la monogamie et le mariage. La jeune femme estime qu'il s'agit plus d'une question de "posséder" l'autre plutôt que de l'aimer. Le plus important pour Willow Smith reste alors de vivre de la façon qui lui semble la plus juste possible selon ses propres besoins et non pas selon les conventions sociales.

Les relations polyamoureuses semblent alors ce qu'il y a de plus adapté à la vision de l'amour de la jeune femme : c'est-à-dire que l'on peut aimer plusieurs personnes en même temps, et le faire de façon ouverte, assumée et saine... Un point de vue que soutiennent la mère et la grand-mère de Willow Smith.