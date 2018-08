publié le 10/08/2018 à 13:38

"C'est pas sorcier ma chérie, on te demande juste d'être mince mais avec des formes, sexy et innocente". Voici l'une des phrases que lance une insupportable directrice de casting dans le film court Leading Lady Parts (littéralement les "premiers rôles féminins" mais aussi un jeu de mot puisque "lady parts" veut dire les "parties intimes d'une femme") publié le 2 août 2018.



Le film de 10 minutes compile toute une série de castings fictifs mais crédibles afin de dénoncer avec humour le conservatisme de l'industrie du spectacle. Dans la veine du mouvement "Me Too" et d'une certaine convergence des luttes, de nombreuses actrices très populaires ont participé à ce projet pour dénoncer la misogynie, la grossophobie et le racisme.

Les deux femmes fortes de Game of Thrones, Emilia Clarke (Daeneris) et Lena Headey (Cersei), interviennent dans la vidéo. "Vous voulez que je souris ?", lance Emilia Clarke après avoir été interrompue par trois directeurs de casting. "Mais... la scène est tragique !" Et l'insupportable jury de lui répondre : "Elle pourrait pleurer, mais pas en devenant moche hein ! Plus en pleurant de façon sensuelle et sexy... Une douche de larmes... et de sourire ! Pensez aux affiches !"

"Trop vieille", "pas assez blanche", "trop grosse"

La vidéo s'attaque à de nombreux problèmes rencontrés par les actrices et les femmes plus généralement dans notre société. Une société qui exige que les femmes se conforment à une batterie de règles contradictoires et dans laquelle le physique fait tout.



On demande à la Franco-Britannique Stacy Martin (Nymphomaniac) de se maquiller pour auditionner. Felicity Jones (Rogue One) doit se déshabiller toujours plus alors qu'elle joue le rôle d'un "médecin à Londres en plein novembre". Florence Pugh (The Young Lady) doit être "mince comme un crayon mais avec des seins... mais pas trop". Lena Headey elle, est immédiatement disqualifiée, jugée "trop vieille".



Le film s'attaque aussi au racisme dans le cinéma et la télévision. Les directeurs de casting demandent à Gemma Chan (Crazy Rich Asians, Captain Marvel) d'être "plus blanche". Même chose pour Wunmi Mosaku qui se voit demander d'aller dans la pièce d'à-côté pour le casting de Black Panther Returns.

Cerise sur le gâteau : l'acteur Tom Hiddleston arrive en conclusion et rafle le rôle principal féminin avant même qu'il n'ait le temps de dire un mot. La vidéo sur l'affiche de Mary Poppins Returns avec Tom Hiddleston dans le rôle de la nounou...