publié le 30/12/2016 à 15:57

Comme une brise de liberté sous leur niqab. Des chanteuses saoudiennes osent défier les autorités dans un clip considéré dans la région comme scandaleux. Dans leur titre Hwages, les membres de Majedalesa chantent pour leurs droits, dans un pays où elles ne peuvent ni conduire, ni travailler, où leurs libertés sont extrêmement restreintes.



Alors elles prennent leur liberté par la main et s'autorisent à faire du skate, du roller, à jouer au basket, à danser dans la rue, monter sur des manèges... Elles parsèment également quelques notes d'humour, avec la première image de la vidéo. Les trois femmes engagées entrent dans une voiture, à l'arrière. Au volant, un enfant. Comme pour mettre en lumière l'absurdité de l'interdiction de conduire qui les concerne. Autre image : celle d'un Donald Trump en carton apparaissant derrière un pupitre de conférence de presse, entouré de deux Saoudiens et devant un public qui brandit des pancartes anti-femmes et pro-moustaches.



Il y a quelques années, en 2013, les Saoudiennes s'étaient déjà mobilisées pour réclamer le droit de conduire, en prenant elles-mêmes le volant avec ce slogan : "conduire est un choix". Un humoriste s'était mêlé à la lutte avec une vidéo No Woman, no drive, reprise ironique du tube de Bob Marley destinée aux femmes de son pays.