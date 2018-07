publié le 15/04/2018 à 08:03

Elles sont trois personnages féminins forts, puissants et inspirants. Tokyo, Nairobi et Raquel appartiennent à la série La Casa de Papel, le phénomène Netflix dont tout le monde parle depuis la fin de l'année 2017. La seconde partie de la première (et unique) saison de cette série espagnole est disponible dans son intégralité sur la plateforme de streaming en ligne.



Le suspens derrière le dénouement du plus grand braquage du monde, orchestré par "Le Professeur" dans la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre de Madrid, connaît ses dernières heures dans ces neufs épisodes où l'on retrouve trois personnages féminins comme il en existe encore trop peu au petit comme au grand écran.

Si vous étiez projetée dans la série-phénomène, quel personnage seriez-vous ? Pour le savoir, passez le test !