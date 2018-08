publié le 17/05/2018 à 09:33

La Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, ce jeudi 17 mai 2018, permet de faire le point sur les discriminations dont sont victimes les personnes LGBTQ+. Chaque année en France, plusieurs milliers de personnes sont agressées à cause de leur orientation sexuelle.



Dans son rapport annuel, l'association SOS Homophobie montre que les actes homophobes et transphobes augmentent. En France, le mariage pour tous est autorisé depuis cinq ans, grâce à la loi Taubira, mais encore beaucoup de pays l'interdisent et menacent les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans ou queer.



Alors à l'occasion de cette journée internationale contre les discriminations dont elles sont victimes, voici un questionnaire pour en savoir plus sur les droits des personnes LGBTQ+ en France.