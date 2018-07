publié le 26/02/2017 à 07:05

Tout le monde n'a pas l'âme d'un leader. Mais pas de panique, il n'y a rien de grave à préférer suivre des directives d'un côté (quand elles sont justifiées et qu'elles ne vous transforment pas en mouton, bien entendu), ou de cultiver son âme de rebelle d'un autre côté.



Chaque être-humain fonctionne de manière différente et c'est ce qui fait la richesse d'une société, ce pourquoi une équipe dans une entreprise ou un groupe de travail en école ou à la fac fonctionne au jour le jour. C'est une histoire de confiance et de rôles, bien définis, qu'il convient de connaître pour en tirer le maximum de profit.

Pour savoir dans quelle catégorie vous vous situez, passez le test de Girls. Vous connaîtrez alors si vous êtes l'un de ces trois profils : la fille charismatique, réservée ou la confidente ?