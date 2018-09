Serena Williams soutenue par la WTA et le monde du tennis après l'US Open

publié le 10/09/2018 à 12:41

La finale dames de l'US Open 2018 restera dans les annales. Moins par la qualité du jeu que par la polémique qui a entouré une sanction infligée à Serena William à la fin du deuxième set. La joueuse avait ainsi écopé d'un jeu de pénalité, alors qu'elle était menée par la Japonaise et future vainqueure Naomi Osaka, pour avoir qualifié l'arbitre de "voleur".



La colère de l’Américaine faisait suite à un avertissement reçu pour "coaching", ce que Serena Williams avait réfuté avec véhémence. "Je ne triche pas pour gagner. Je préfère encore perdre", avait-elle assuré. "C’est incroyable. Je n’ai pas reçu de coaching. Je n’ai jamais triché de ma vie. Vous me devez des excuses", s'indignait alors Serena Williams contre l'arbitre portugais Carlos Ramos. La championne avait alors posé le problème d'une gestion sexiste de la situation.

D'anciens joueurs pointent la différence de traitement

Une vision que semble partager la WTA, l'association des joueuses professionnelles. "La WTA pense qu’il ne devrait pas y avoir de différence de degré dans la tolérance face aux émotions exprimées par les hommes et les femmes, et s’engage pour s’assurer que tous les joueurs soient traités de la même façon. Nous ne pensons pas que ça a été le cas hier soir", a communiqué dès dimanche 9 septembre Steve Simon, directeur de la WTA.

De son côté Billie Jean King, ex-championne de tennis et pionnière dans la lutte pour l'égalité des sexes dans son sport, a tenu à apporter son soutien à Serena Williams. "Quand une femme exprime ses émotions elle est qualifiée d’hystérique et on la pénalise. Quand un homme fait la même chose, on estime qu’il fait preuve de sincérité et il n’y a pas de conséquences", a-t-elle exprimé sur Twitter.



James Blake, joueur professionnel américain, s'est lui aussi étonné de la sanction. "Je dois admettre que j’ai dit pire sans être pénalisé", a-t-il confié dans des propos rapportés par Le Parisien. "Il est dans son pouvoir de prendre cette décision, mais le bon sens aurait dû primer", a aussi exprimé Andy Roddick, ex-numéro 1 mondial. Serena Williams a fini en larmes, avec 17 000 dollars d'amende infligés par la direction du tournoi.