publié le 30/03/2018 à 09:40

Il y a trop d'hommes blancs et quadragénaires dans le secteur de l'intelligence artificielle, selon Emmanuel Macron. Et cela doit changer. C'est le message qu'a délivré le président de la République lors de son discours en faveur de l'intelligence artificielle, qui avait lieu jeudi 29 mars au Collège de France, à Paris.



"Le monde dans lequel on vit est un monde de superstars (...). Il y a une hyper concentration de la valeur créée, de choix profonds qui ne sont pas que des choix entrepreneuriaux mais qui sont des choix de société et peut-être de civilisation", a-t-il commencé par expliquer dans ce discours avant d'ajouter : "Cela suppose aussi que l'on n'ait pas trop de ressemblances dans les acteurs qui sont amenés à faire ces choix".

Ces acteurs, Emmanuel Macron l'a concédé dans son discours, lui ressemblent beaucoup : "Il ne faut pas qu'ils soient un peu ce que je suis devant vous (...), c'est-à-dire des mâles blancs quadragénaires, formés dans les grandes universités européennes ou américaines", a lancé le président de la République sous les rires de la salles.

Il ne faut pas que les acteurs de l'IA soient tous des mâles blancs quadragénaires formés dans les universités européennes ou américaines. #AIforhumanity pic.twitter.com/r8rOQMzVat — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 29 mars 2018

Vers plus d'inclusivité

Comment procéder pour contrer la tendance ? Emmanuel Macron a expliqué qu'il fallait "mobiliser d'avantage de formations scientifiques pour aller chercher justement plus de femmes, plus d'égalité, plus de diversité sociale", soulignant alors que "la nécessité d'inclusivité des formations" afin de ne pas laisser à une minorité de talents le soin d'effectuer des "choix profonds" pouvant impacter l'ensemble de la société.



Une étude du cabinet global Contact, publiée en septembre 2017, faisait état d'une évolution alarmante des proportions de jeunes filles et femmes dans les formations scientifiques comme technologiques. Les chiffrent stagnent ou, pire, diminuent. En 2010 et 2015 par exemple, 8% des effectifs inscrits en IUT informatique étaient des filles.