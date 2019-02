"Safe Tattoo Artist" : une plateforme pour savoir où se faire tatouer sans danger

publié le 07/02/2019 à 08:35

Après le temps de la dénonciation est venu celui de l'action. Les victimes de violences ou d'abus dans le monde du tatouage ont investi le compte Instagram Paye ton tattoo artist depuis la fin du mois de janvier avec un but : témoigner de pratiques douteuses, de harcèlement voire de violences sexuelles.



C'est sur cette même page qu'est née l'idée d'un autre compte : "Safe Tattoo Artist", un endroit pour rassembler, selon la base de témoignages là aussi, les noms des tatoueurs et tatoueuses "safe", c'est-à-dire ne pratiquant pas de discriminations à l'égard des femmes et tout autre personne issue de la communauté LGBTQ+ par exemple.

L'initiative rappelle la plateforme Gyn&co qui propose, gratuitement, une liste de soignants et soignantes spécialisées en gynécologie et labellisées comme féministes.

Depuis le lancement du compte, au début du mois de février, les contributions sont déjà nombreuses et les noms des artistes et autres salons s'échangent avec enthousiasme. Exemples avec le café-salon de tatouage Les Sibylles (Bordeaux), la tatoueuse Lolor (Grenoble), MJ (Nantes), le tatoueur Clément Baptiste (Paris) ou le shop Génération Tattoo (Saint-Étienne).



Les talents de toute la France commencent à y être référencés : l'occasion de trouver la prochaine personne qui immortalisera un motif sur votre corps ? Parce que valoriser et faire appel aux personnes qui partagent des valeurs d'égalité et de respect est une forme d'engagement pour faire progresser la société.