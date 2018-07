publié le 27/01/2017 à 07:12

Jamais deux sans trois ? Mercredi 25 janvier avait lieu le dernier débat de la Belle alliance populaire. Au programme de cet échange avant la second tour de la primaire : deux candidats, un affrontement sans prise de bec, des prises de position sur le travail, l'environnement; la sécurité et l'international. Avec en bonus, une grande parenthèse de plusieurs longues minutes sur la laïcité, la loi de 1905, le port du voile et "l’oppression" des femmes musulmanes. Comme un sentiment de déjà-vu, non ?



Parce que oui, j'ai regardé les quatre débats des candidats à la primaire de la gauche et je trouve cela dommage que les questions d'égalité hommes-femmes soient autant passées inaperçues (au même titre, d'ailleurs, que la culture). En particulier lors de ce dernier débat, censé aider les électeurs et électrices de gauche à voter ce dimanche. Manuel Valls veut atteindre l'égalité parfaite d'ici dix ans - il était même en visite à la Maison des Femmes de Saint-Denis la veille de sa dernière entrevue avec son adversaire - Benoît Hamon parle d'égalité hommes-femmes dans son programme... Mais devant les spectateurs et spectatrices français(es), les deux candidats ont préféré s'attaquer, encore une fois, au port du voile.

L'actualité démontre qu'il y a matière à débattre Partager la citation





Parler des femmes en s'acharnant sur celles qui portent le voile (de gré ou de force) n'est-il pas réducteur ? N'y-a-t-il pas d'autres sujets concernant les Françaises et sur lesquels les journalistes auraient pu lancer Benoît Hamon et Manuel Valls ? (Au lieu de demander une énième fois si "le voile est une revendication ou un asservissement de la femme ?")

Je ne dis pas que la question de la laïcité n'est pas intéressante mais la remettre sur le tapis à chaque débat (ou presque), c'est un peu fatiguant. Le message est passé une fois. Pourquoi perdre du temps à le répéter encore et encore ? En particulier lorsque l'on parle travail ou problématiques de société, comme c'était le cas mercredi soir.



Dois-je rappeler que dimanche dernier, des hommes et des femmes ont "marché pour la vie" dans les rues de Paris, que Donald Trump a signé cette semaine un décret limitant l'accès à l'avortement ou que des campagnes anti-IVG fleurissent dans l'espace public ? L'actualité démontre qu'il y a matière à débattre ou, du moins, si les deux candidats s'accordent sur leurs idées, les évoquer, tout simplement. Profiter d'un mot ou d'une ouverture pour rassurer les Françaises et leur dire que leurs libertés seront toujours défendues par la gauche, qu'elles soient athées, catholiques, juives, musulmanes, bouddhistes ou wicca.



Alors oui, Benoît Hamon l'a glissé comme on abat un mot-clé à placer dans un entretien d'embauche : "Il faut lutter contre les discriminations, contre le sexisme". Mais la gauche pourra-t-elle, à l'avenir, être un peu plus explicite, notamment lors d'un grand rendez-vous retransmis sur plusieurs chaînes de télévision ?