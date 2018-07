"On the Basis of Sex" : le combat pour les droits de femmes de Felicity Jones

Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

OK

"Il y a 178 lois qui différencient les hommes et les femmes", dit Felicity Jones dans la bande-annonce. "Les protestations sont importantes, mais changer la culture ne sert à rien si la loi ne change pas . Si la loi fait des différences en fonction du sexe, alors comment les femmes et les hommes peuvent-ils être égaux ?" La date de sortie du film (Noël 2018) coïncidera avec la date du 25e anniversaire de la nomination de Ruth Bader Ginsburg en temps que membre de la Cour suprême.

La bande annonce de "On the Basis of Sex"

Le film est inspiré d'une histoire vraie . On the Basis of Sex s'inspire du parcours de Ruth Bader Ginsburg, une avocate idéaliste qui devient juge à la Cour suprême des États-Unis. C'est Felicity Jones qui l'incarnera, dans ce film, réalisé par Mimi Leder, qui sortira en décembre dans les salles américaines . L'actrice britannique , connue pour avoir joué dans Star Wars : Rogue One et nommée aux Oscars pour son rôle dans Une merveilleuse histoire du temps , retracera la vie inspirante de la jeune avocate, dès ses débuts, dans les années 1970, lorsqu'elle intente une action en justice discrimination de genre devant la Cour d'appel américaine .

Crédit : Affiche "On The Basis of Sex"

article

7794142675

"On the Basis of Sex" : le combat pour les droits de femmes de Felicity Jones

"On the Basis of Sex" : le combat pour les droits de femmes de Felicity Jones

VIDÉO - L'actrice britannique va incarner Ruth Bader Ginsburg, une jeune avocate américaine devenue juge de la Cour suprême, dans un film qui sortira en décembre.

https://www.rtl.fr/girls/identites/on-the-basis-of-sex-le-combat-pour-les-droits-de-femmes-de-felicity-jones-7794142675

https://cdn-media.rtl.fr/cache/rCVpC_Cc2M5ueWlAKpvDjg/330v220-2/online/image/2018/0717/7794142892_felicity-jones-incarnera-l-avocate-ruth-bader-ginsburg.jpg