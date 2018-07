publié le 06/07/2018 à 08:01

Vous faites parties des gens qui cherchent pendant des heures un film à regarder le dimanche soir ? Alors imaginez en période de grandes vacances d'été là où l'ennui peut pointer le bout de son nez en plein milieu de semaine à l'heure du goûter ! Pour vous aider à gagner du temps et à choisir quoi regarder durant vos congés estivaux, voici notre sélection des meilleures films (récents ou pas) à voir sur Netflix.



Au rayon comédie, vous trouverez la première production française commandée par la plateforme de vidéos en ligne. Du côté des films d'action, on vous conseille de miser sur un long métrage d'anticipation avec Natalie Portman. Si vous préférez les portraits de femmes ayant existé, Netflix en héberge plusieurs mais l'un de nos préférés reste Frida, avec Salma Hayek dans le rôle de la très célèbre peintre mexicaine.

1. "Je ne suis pas un homme facile"

> Je Ne Suis Pas Un Homme Facile ' Bande Annonce ' Le 13 avril sur Netflix Date : 30/04/2018

L'histoire : Damien, un homme on ne peut plus machiste, est plongé dans un monde parallèle où les femmes dominent le monde et écrasent les autres.



Pourquoi on aime : Je ne suis pas un homme facile est le premier film français commandé par Netflix, réalisé par une femme (Eléonore Pourriat), et qui montre, par l'absurde, à quel point il serait tant qu'on en finisse avec le sexisme.

2. "The Incredible Jessica James"

> The Incredible Jessica James ' Official Trailer ' Netflix Date : 03/04/2018

L'histoire : Jessica James, une femme indépendante, prof de théâtre pour des enfants défavorisés d'un quartier de New York et dramaturge à ses heures perdues, tente de se remettre d'une rupture amoureuse en compagnie d'un autre homme tout aussi paumé qu'elle.



Pourquoi on aime : parce que le personnage de Jessica James, écrit avec finesse, a tout de la très bonne copine. On a envie de la voir réussir et la façon dont elle gère ses échecs comme ses réussites donne envie de voir la vie du bon côté.

3. "Frida"

> Frida (2002) Official Trailer #1 - Salma Hayek Movie HD Date : 27/06/2018

L'histoire : les coulisses de la vie de Frida Khalo, peintre célèbre pour son œuvre prolifique



Pourquoi on aime : parce qu'en plus de dresser le portrait d'une femme légendaire, ce film, produit par Salma Hayek, réalisée par Julie Taymor, a été le théâtre des agissements du producteur Harvey Weinstein à l'encontre de son actrice principale. Ses manipulations et menaces sur la carrière de Salma Hayek n'ont pas empêché à l'actrice d'interpréter l'un des plus beaux rôles de sa vie et d'être, à cet égard, nommée pour de nombreux prix dont celui de l'Oscar de la Meilleure Actrice.

4. "Annihilation"

L'histoire : Lena est une scientifique envoyée en mission d'exploration dans une zone d'où personne ne revient.



Pourquoi on aime : pour son équipe 100% féminines et scientifiques et l'atmosphère moite et tendue du film.

5. "Wild"

> Wild - Bande annonce [Officielle] VOST HD Date : 27/06/2018

L'histoire : Cherly Strayed vient de perdre sa mère. Alors que son chagrin lui semble insurmontable, elle décide de s'attaquer au Pacific Crest Trail, un célèbre sentier de randonnée pour une aventure en solitaire de 1700 kilomètres.



Pourquoi on aime : pour voyager par procuration tout en bénéficiant d'une belle et émouvante leçon sur la vie.