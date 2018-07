publié le 26/07/2017 à 10:47

MTV continue de "briser les barrières" du genre. Après avoir lancé le mouvement lors des MTV Movie Awards avec le premier prix non-genré de l'histoire attribué à Emma Watson, la chaîne américaine réitère l'opération pour sa remise de prix de clips musicaux.



Cette année, artistes masculins et féminins vont se disputer le prix du Nouvel artiste de l'année lors des prochains MTV Video Music Awards. La chaîne américaine a donc décidé d'abandonner la dernière distinction des genres qui existait dans ses catégories, a-t-elle annoncé mardi 25 juillet, en prévision de la remise des prix qui aura lieu le 27 août prochain à Los Angeles.

Parmi les nommés, MTV a choisi de laisser au public le soin de départager 4 hommes (Bruno Mars, Kendrick Lamar, Ed Sheeran, The Weeknd) et - seulement - 2 femmes (Ariana Grande et Lorde) pour le titre d'Artiste de l'année.

Une nouvelle catégorie pour ceux qui combattent le système

La chaîne américaine a également annoncé la création d'une nouvelle catégorie : "Meilleur combat contre le système". L'objectif : saluer les clips "qui inspirent les spectateurs à se dresser pour combattre l'injustice".



Les premiers concurrents sont John Legend avec Surefire, un titre qui aborde le sentiment anti-immigrés et anti-musulmans aux États-Unis, ainsi que Immigrants: We Get the Job Done de la comédie musicale au succès phénoménal Hamilton.



En course également dans cette nouvelle catégorie, Black SpiderMan du rappeur Logic et Light de Big Sean qui abordent tous les deux la discrimination raciale. Scars To Your Beautiful d'Alessia Cara a été nommé parce que la chanteuse y parle de l'image de soi tandis que Stand Up/ Stand N Rock #NoDAPL du rappeur et membre des Black Eyed Peas, Taboo, pour son discours contre l'oléoduc Dakota Access Pipeline, qui menace l'unique source d'eau potable de la région, une réserve indienne.



Là encore, cette catégorie offre peu de place aux artistes féminines. La parité dans les nominations des MTV Awards, le prochain défi à relever pour la chaîne américaine ?