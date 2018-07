et La rédaction numérique de RTL

publié le 26/12/2017 à 23:04

Les femmes politiques ont toujours du mal à faire parler d'elles dans les médias. Selon "l'observatoire Pressedd de la parité dans la presse française", on ne trouve que 24 femmes dans le top 100 des personnalités politiques de cette année. C'est deux de plus qu'en 2016.



Ces femmes sont des personnalités clivantes, qu'on aime adorer ou détester. C'est le cas de Marine Le Pen (3ème du top 100 mixte), finaliste de la présidentielle, de la chancelière allemande Angela Merkel (11e du top 100 mixte), de la première ministre britannique Theresa May (14e), embourbée dans les négociations du Brexit, ou encore de la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo (28e). Sa guerre contre le tout voiture à Paris n'est pas une voie de garage dans les journaux. Quant à l'ex-ministre Ségolène Royal (32e), aujourd'hui ambassadrice des Pôles, elle sait toujours faire couler beaucoup d'encre.



Au sein du gouvernement, il y a autant de femmes que d'hommes mais 40% d'articles seulement leur sont consacrés par rapport à leurs collègues hommes. En toute logique, on parle d'abord de celles qui portent de gros dossiers, comme Muriel Pénicaud, la ministre du Travail ou Agnès Buzyn, en première ligne sur la santé.

Loin derrière, mais troisième tout de même du top 5 des ministres et secrétaires d’État les plus médiatisées en 2017, Françoise Nyssen la ministre de la Culture, ce qui prouve que les critiques sur son manque de visibilité sont sans doute exagérées. Il y a ensuite Marlène Schiappa, qui défend les droits des femmes, et enfin Laura Flessel, la ministre des Sports. C'est un peu décevant l'année où Paris se voit confier l'organisation des Jeux olympiques.