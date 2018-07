publié le 04/04/2018 à 07:15

Ses livres sont au programme des écoles aux États-Unis. Marguerite Johnson, connue sous le nom de Maya Angelou, a marqué l'histoire américaine grâce à ses poèmes et ses romans autobiographiques racontant son enfance pendant la Ségrégation raciale.



Morte en mai 2014, elle aurait eu 90 ans, ce mercredi 4 avril. L'occasion de revenir sur sa vie et son parcours exceptionnel qui ont fait d'elle une icône du féminisme intersectionnel.

De son enfance difficile à son succès en tant qu'écrivaine et actrice, Maya Angelou a eu plusieurs vies, toujours marquées par son combat pour l'égalité et la libération des femmes. Ses prises de position et ses écrits continuent encore aujourd'hui d'inspirer les militants et militantes de la lutte contre les discriminations.

1. Elle a milité aux côtés de Martin Luther King

Née en 1928, Maya Angelou grandit dans l'Arkansas, un État victime d'une forte ségrégation raciale. Violée par le compagnon de sa mère lorsqu'elle est enfant, elle passe plusieurs années plongées dans le mutisme. Ado, elle découvre ensuite la littérature et part étudier dans une école privée à San Fransisco, sur la côte ouest américaine. Elle est la première élève noire à la fréquenter.

Maya Angelou dans les années 1970. Crédit : Tullio Saba / Flickr

Son enfance passée dans le Sud raciste forge ses convictions et elle devient une fervente militante dans la lutte pour l'égalité. Au début des années 1960, Maya Angelou s'engage dans le Mouvement afro-américain des droits civiques et suit son partenaire de l'époque, Vusumzi Make, compagnon de lutte de Nelson Mandela, en Egypte.





Au Ghana, elle rencontre Malcom X tandis qu'à son retour aux États-Unis, le pasteur Martin Luther King lui demande de diriger la section new-yorkaise de son organisation. Elle devient proche du leader du mouvement et milite à ses côtés. Après son assassinat, le jour de ses 60 ans en 1968, Maya Angelou perpétue son action.

2. C'est une artiste complète

Maya Angelou est surtout connue pour ses poèmes, notamment Still I Rise, une œuvre encore aujourd'hui brandie comme étendard de la lutte du peuple noir aux États-Unis.



Son engagement dans la lutte pour les droits civiques la pousse à raconter son histoire. Maya Angelou se met à écrire des poèmes et commence ses mémoires. Ses ouvrages sont des autobiographies qui décrivent les discriminations en tant que femme noire depuis son enfance. Le plus célèbre, Je sais pourquoi l'oiseau chante en cage, publié en 1969, est le premier livre écrit par une femme afro-américaine à avoir atteint le statut de best-seller, selon Time.

> And Still I Rise Date : 03/04/2018

Maya Angelou a également été chanteuse, puis comédienne au théâtre dans Les Nègres ou Porgy and Bess, mais aussi au cinéma et à la télévision. Elle a écrit des scénarios de films et des livres pour enfants.

3. C'est une icône de la libération féminine

Dans ses ouvrages, la militante combat les discriminations du quotidien. Dans son quotidien, elle lutte également pour l'émancipation. Mère célibataire à 17 ans, la jeune femme s'en sort grâce à sa force de travail et ses talents artistiques. Maya Angelou enchaîne les petits boulots : cuisinière, conductrice de tramway, danseuse dans un nightclub... Avant de rencontrer le succès pour ses œuvres littéraires.



Les ouvrages de l'écrivaine et son combat pour s'affirmer comme une femme libre l'ont rendu célèbre aux États-Unis. Mais la militante ne s'arrête pas là et s'engage auprès des politiques. En 1993, le président américain Bill Clinton lui demande de lire son poème On the Pulse of Morning lors de sa cérémonie d'investiture. Maya Angelou soutient également Hillary Clinton, puis Barack Obama qui voit en elle "une voix qui a parlé à des millions de gens".



Pour beaucoup de femmes américaines, Maya Angelou est un symbole du féminisme et de la libération des femmes noires. Oprah Winfrey la considère comme son mentor. "Elle sera toujours l'arc-en-ciel dans mes nuages", a déclaré la journaliste et animatrice américaine en réaction à la mort de l'écrivaine.