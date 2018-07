publié le 30/08/2017 à 07:30

Lorsque nous la rencontrons, sa boîte célèbre, presque jour pour jour, ses 5 années d'existence. Pour fêter cela, Mallorie Sia et son associée, Marie Sermadiras, ont visionné des vidéos de leurs premières apparitions télévisées. "La nullitude", s'amuse Mallorie dans un sourire plein d'auto-dérision. Aujourd'hui, la Directrice France de l'application Treatwell n'a rien de la communicante débutante ou timide (rayez la mention de votre choix).



C'est en effet avec sympathie qu'elle s'est posée avec nous le temps de siroter un thé et de revenir sur ses premiers pas dans l'entrepreneuriat, les débuts difficiles avec son associée, le rachat par une grosse entreprise, et le passage d'auto-entrepreneure à cheffe d'entreprise de plusieurs salariés.

Un bouleversement de vie que Mallorie parvient à gérer aujourd'hui à grands renforts de retraites spirituelles, de lectures inspirantes qui lui confèrent un bien-être personnel, indispensable à son succès professionnel. Et si on suivait son exemple ?





Entreprendre : "80% de galère et 20% de joie"

Retour en arrière. Mallorie, 21 ans, est étudiante à HEC après avoir suivi des études de finances de Dijon à Montréal en passant par Séoul. Elle suit le parcours entrepreneuriat dans la prestigieuse école de commerce. C'est son amie Marie Sermadiras, "la tête brûlée de la classe", qui l'entraîne dans un projet de fin d'études de création d'entreprise.



À cette époque, les sites où l'on référence des lieux, notés ensuite par les consommateurs commencent à faire leur petit effet. Le marché de la beauté et du bien-être ne dispose pas de ce type de service en France, bingo, le duo "au tempérament de feu" décide de se lancer dans ce secteur. Elles imaginent leur plateforme numérique où l'on peut prendre rendez-vous dans les salons et instituts repérés par leurs soins et commentés par les utilisatrices, le tout, à des prix préférentiels.



Les deux étudiantes se prennent alors au jeu de l'exercice et, après avoir rendu leurs copies et passées leur diplôme, vont jusqu'à créer leur start-up, d'abord baptisé ZenSoon. "On était des bébés", s'amuse encore Mallorie. Malgré leur insouciance, les deux amies travaillent d'arrache-pied pour mettre au point leur start-up. "La première année était ouf, on signait de nombreux partenariats alors que l'on n'avait même pas de site internet !", sourit la jeune femme de 28 ans.

Mallorie Sia et Marie Sermadiras, co-fondatrices de ZenSoon, racheté par Treatwell

Derrière son sourire et ses blagues, Mallorie livre les coulisses de la création d'une entreprise : l'appartement qu'on met sur Airbnb pour gagner un peu d'argent, les longues journées et nuits à bosser non-stop, les kilos perdus ou les paquets de gâteaux qu'on s'enfile... "80% de galère et 20% de joie", résume Mallorie qui reconnaît cependant avoir eu la chance d'être soutenue financièrement par ses parents.



Un soutien qui n'a pas été universel chez les proches de la jeune entrepreneure. Certains ont jugé l'idée du duo comme "nulle" et trop risquée pour se lancer lorsque l'on est si jeune et sans argent à investir.

Comment survire à un rachat

Cinq ans plus tard, Mallorie Sia est pourtant bien aujourd'hui l'une des représentantes de la réussite entrepreneuriale comme on les aime. Du travail, de l'insouciance, de la chance aussi d'être là au bon moment, d'être deux dans la même aventure ("J'aurais jamais fait cela sans Marie") et d'avoir (sur)vécu à de nombreux changements, tout en s'étant adaptée aux difficultés.



En juin 2015, ZenSoon est racheté par Treatwell, entreprise basée au Royaume-Uni. Une "période difficile" pour Mallorie comme pour Marie. "On ne savait pas à quel point point nous étions épuisées physiquement et psychologiquement." Ce qui aurait dû se présenter comme un nouveau départ, précédé d'un repos bien mérité, n'arrive finalement pas pour les deux amies.



"On est reparti sur les chapeaux de roues avec une équipe totalement différente." De nouveaux challenges à relever, une quarantaine de personnes à gérer entre Paris, Londres et l'Espagne... De quoi chambouler un quotidien. "J'ai mis un an et demi à m'en remettre", assure Mallorie, passionnée par le management horizontal.

Je suis cool mais je suis assez ferme. Mallorie Sia, Directrice de Treatwell France Partager la citation





Pour bien travailler, la Directrice s'est plongée dans une montage d'articles et de bouquins sur le sujet, faisant ensuite en sorte que les personnes qui travaillent pour elle et Marie se sentent bien. "Au quotidien, c'est beaucoup de transparence, je suis cool mais je suis assez ferme", confie-t-elle avant d'ajouter : "Je pense qu'avec cette atmosphère tu peux attendre tout de ta team", dont Mallorie chante les louanges.



Côté perso, Mallorie ajoute avoir "dépensé beaucoup d'argent dans les cures ayurvédique ou de silence pour me retrouver parce que je m'étais éparpillée". Cette étape était "nécessaire pour mieux gérer ma boîte", assure-t-elle. Et quoi de mieux que d'assurer son bien-être personnel lorsqu'on est la boss d'une application qui n'a qu'un objectif : vous aider à prendre soin de vous ?



