Les actes homophobes se multiplient ces dernières semaines. Guillaume Mélanie, président d'Urgence Homophobie, fait partie des victimes : "Là, on peut se tenir comme ça, bras-dessus, bras-dessous parce que vous êtes tous autour et qu'il y a des milliers de copains pour nous défendre", a-t-il expliqué au micro de RTL, lors de la manifestation organisée par plusieurs associations, ce dimanche 21 octobre. Son message : protester contre les actes LGBTphobes et apporter du soutien à la communauté LGBTQ+ (lesbiennes, gays, bi, trans, queer et autres).



Le président s'est ensuite alarmé sur le danger que risquent les couples homosexuels à se tenir la main ou s'embrasser dans la rue. "Vous nous retrouvez pas vivants dans l'heure qui suit", a-t-il affirmé avant de demander l'application des lois.

"Que se soit du harcèlement, de l'insulte verbale à l'agression. Parce que l’insulte et le verbe précèdent l'acte. La formation est encore à faire sur les services publiques, chez les fonctionnaires de police, chez les magistrats et on a besoin de moyens, de justice. Renforçons les moyens légaux et l'éducation", a-t-il conclu au micro de RTL.

Des mesures gouvernementales à venir

Joël Deumier, président de SOS Homophobie, a quant à lui réclamé d'urgence une "campagne nationale" de sensibilisation contre les LGBTphobies et que toutes les paroles LGBTphobes, qu'elles viennent "du Pape, de la Manif pour tous ou de Marcel Campion", soient "systématiquement" condamnées par le gouvernement, rapporte l'AFP. "Il y a une agression physique homophobe tous les trois jours en France", a-t-il rappelé.



À Paris, les actes à caractère homophobe entre janvier et septembre sont en baisse de 37% par rapport à 2017 sur la même période (74 faits constatés contre 118), selon la Préfecture de police.



Il faut toutefois rappeler que le rapport sur les violences homophobes et transphobes en 2017 de SOS Homophobie faisait état d'une augmentation des violences anti-LGBTQ sur les deux dernières années.



Lundi 22 octobre, Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, a cependant affirmé au micro de France Inter que le gouvernement travaillait "sur des mesures interministérielles sur la base des propositions des associations".

« Je condamne fermement et sans réserve toutes les agressions et tout propos homophobe qui y conduit. Cela doit cesser de toute urgence !

