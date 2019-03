publié le 08/03/2019 à 23:03

La photo devient aussi un instrument de libération pour les femmes. De plus en plus de jeunes photographes féministes brisent les clichés sexistes à l'image de Charlotte Abramow qui s'affirme "photographe féministe". Cette jeune artiste belge de 25 ans propose un nouveau regard sur le genre et le corps.



Charlotte Abramow met en scène des femmes… Des femmes jeunes, vieilles, minces, rondes, blanches, noires… Dans un univers surréaliste ou onirique.

"Moi j'avais envie d'apporter un regard féminin sur les corps féminin pour montrer que le corps féminin existe au-delà du regard de l'homme et au-delà du prisme du désir. Je voulais avoir une vision du corps plus autour de la curiosité, de la découverte, de la confiance. En fait le prisme du surréalisme et même de l'absurde et plus généralement de l'humour ou de l'onirisme permet un certain recul sur le rapport au corps", explique l'artiste.

Les enveloppes Crédit : CHARLOTTE ABRAMOW

Charlotte Abramow photographie des corps nus peints en blanc dans LES ENVELOPPES.

Dans THE REAL BOOBS, elle associe les seins à des fruits. Pour un autre projet, c'est le sexe féminin qu'elle représente dans des objets du quotidien comme un chewing-gum.

Mais il y aussi ces 3 jeunes femmes, tête couchée dans des assiettes sur fond blanc. Ou bien encore Françoise et Françoise, 74 et 83 ans, amies depuis 25 ans qui posent en baskets dans les rues du Touquet comme des adolescentes.

Ça permet d'influencer les gens de manière positive" Charlotte Abramow, artiste Partager la citation





Pour Charlotte Abramow : "Son corps est le premier lieu de vie. On va devoir se le coltiner jusqu'à la fin de nos jours donc il vaut mieux qu'on soit à l'aise et essayer de démystifier certains stéréotypes ou tabous".



Longtemps les femmes en photo ont été réduites à de simples objets du désir, ultra-sexualisée. À l'heure de MeToo, Charlotte Abramow ne montrent pas ce que les femmes devraient être mais qui elles sont ! Elle veut qu'elles se réapproprient leur image : "C'est avec le temps que je me suis rendu compte que c'était vraiment un moyen de véhiculer des messages, d'exprimer un concept ou des questionnements. Comme on est dans une société où l'image est partout autant les images peuvent nous influencer pour nous sentir mal dans notre peau autant ça peut marcher dans l'autre sens aussi, c'est à dire on peut ouvrir le champ des possibles et montrer d'autres corps ou d'autres manières de les voir. Ça permet d'influencer les gens de manière positive".

Françoise et Françoise Crédit : CHARLOTTE ABRAMOW

Mais cette guerre contre les stéréotypes est encore loin d'être gagnée !



Il y a un an, à l'occasion du 8 mars, Charlotte Abramow avait réalisé un clip pour la chanson de Georges Brassens Les passantes. La vidéo fut censurée au moins de 18 ans par Youtube avant d'être finalement remise en ligne pour toutes et tous.