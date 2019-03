publié le 08/03/2019 à 20:02

En cette Journée internationale des droits des femmes, ce vendredi 8 mars, Barbara Pravi revient sur le devant de la scène avec une reprise de Notes pour trop tard du rappeur Orlesan, réécrite à sa sauce et mixée avec son morceau Le Malamour.



Dans cette chanson inédite, la chanteuse française s'adresse à la jeune génération de petites filles et de jeunes femmes, les sensibilise aux stéréotypes, aux violences et offre un message puissant et une interprétation sensible.

L'année dernière, Barbara Pravi s'était essayé (avec succès) au même exercice avec le morceau Kid de Eddy de Pretto et poursuit donc son engagement auprès des femmes comme d'autres musiciennes le font également et à leur manière en prônant l'amour de soi, en valorisant la sororité ou en critiquant le sexisme présent dans la société.