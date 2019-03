publié le 08/03/2019 à 18:26

Plus d’un an après l’onde de choc "MeToo", et quelques semaines seulement après la nouvelle polémique autour de la "Ligue du LOL", la 42e Journée internationale des droits des femmes, vendredi 8 mars, était placée sous le signe de la lutte pour l’égalité au travail, mais aussi contre les violences conjugales.



Des milliers de personnes, femmes et hommes, étaient invitées à manifester à partir de 15h40, heure théorique à partir de laquelle les femmes travaillent "gratuitement", si l’on considère qu’elles sont payées en moyenne 26 % de moins que les hommes.

À Paris, sur la Place de la République, plusieurs centaines de manifestants étaient présents. Ils ont notamment déposé une banderole sur la statue principale intitulée "place des sorcières", en hommage au livre féministe de Mona Chollet. Les manifestants ont ensuite été rejoints par les jeunes qui défilaient pour le climat.

D'autres ont défilé aux alentours de l'ambassade d'Arabie Saoudite pour manifester en faveur du droit du permis de conduite pour les femmes dans ce pays.