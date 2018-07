Il y a 194 ans naissait Julie-Victoire Daubié, première femme à obtenir le Bac

publié le 26/03/2018 à 11:50

Elle est une authentique pionnière, elle a été même la première. Julie-Victoire Daubié a été en 1861 la première femme à (oser) se présenter aux épreuves du baccalauréat en 1861 et à en valider les épreuves dans la foulée. Née en 1824 à Bains-les-Bains dans les Vosges, elle n'a pas connu son père, mort alors qu'elle a moins de 2 ans. Sa mère et les 8 enfants s'installent alors à Fontenoy, dans la famille du père décédé.



Issue de la bourgeoisie catholique, Julie-Victoire Daubié recevra donc une instruction de qualité pour l'époque, et décrochera en 1844 le certificat de capacité, un brevet d'enseignante. Elle étudie en parallèle le grec et le latin avec son frère prêtre, mais aussi la zoologie au Muséum d'histoire naturelle de Paris grâce à l'intervention d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, un spécialiste renommé.

Auteure à succès, journaliste brillante, étudiante couronnée

Toujours avide d'apprendre, Julie-Victoire Daubié s'illustre via sa plume en 1859 en publiant La Femme pauvre au XIXe siècle, par une femme pauvre. Un premier livre couronné de succès avec une médaille du premier prix de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon. Un prélude à un autre succès, celui du baccalauréat.

Forte de son succès littéraire, elle réussi à s'inscrire à la faculté de Lettres de Lyon afin de passer l'examen. Une épreuve réussie en 1861, et un statut officiel de "premier bachelier de sexe féminin qu'ait proclamé l'Université de France". Elle achète une vaste maison à Fontenoy et y installe un bureau d'entrepreneure de broderie blanche, dont elle confie la gestion à sa nièce.



Car Julie-Victoire Daubié s'installe elle-même à Paris, sur les Champs-Élysées, et y devient une journaliste économique référencée et reconnue pour la qualité de son travail. Elle milite alors également pour les droits des femmes via son Association pour le suffrage des femmes. En même temps, elle décide de contourner l'interdiction qu'ont les femmes de suivre des cours à la Sorbonne, en profitant de la possibilité de s'inscrire aux examens.



Encore une fois, elle réussit son entreprise et devient en 1871 la première femme à obtenir une licence, ès Lettres en l'occurrence. Une première étape vers le doctorat qu'elle vise désormais. Mais elle ne pourra aller au bout de son projet. Atteinte de la tuberculose, elle décède le 25 août 1874, laissant derrière elle une très confortable succession. Et une empreinte dans l'histoire à travers ses réussites et les établissements scolaires qui aujourd'hui portent son nom.