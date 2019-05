publié le 27/05/2019 à 12:55

0,05% des Françaises et des Français ont voté par "À voix égales", la liste indépendante et féministe, portée par Nathalie Tomasini. Avec cette liste paritaire, cette avocate spécialisée dans la défense des droits des femmes de mère et de citoyenne, et notamment connue pour avoir défendu Jacqueline Sauvage, expliquait dans son clip de campagne qu'elle souhaitait "créer un nouvel équilibre sociétal dont la clé de voûte sera l'égalité des droits hommes-femmes".



"À voix égales" s'est construite dans une société post-MeToo. Face aux violences sexistes et sexuelles dont témoignent les femmes, les changements de comportement n'ont pas été à la hauteur des espoirs de Nathalie Tomasini, écrit-elle sur le site de la campagne. "Pour un authentique changement des comportements, pour que cesse la détresse morale et matérielle des femmes (...), il faut nécessairement une volonté forte de citoyens et de citoyennes déterminés, capables d’accompagner l’évolution des mœurs".

Pour faire changer la situation des femmes en France et dans le reste de l'Europe, "À voix égales" proposait de créer les conditions de rémunération égale à compétence égale entre hommes et femmes, sous peine de sanctions, de lutter contre toutes formes de violences sociales, fiscales, raciales et de genres, d'instaurer un "écoféminisme éthique" pour préserver les droits de la nature et, enfin de proposer une "immigration équilibrée", tenant compte de la situation des migrantes, en fonction des ressources des pays d'accueil.

Certaines de ces propositions se retrouvent dans les programmes de listes ayant obtenu des sièges au Parlement européen.