publié le 17/09/2018 à 10:58

"Être grosse n'est pas joli, c'est une excuse". Ces mots, on peut les lire sur un sweat-shirt vendu par la marque LPA, en collaboration avec Revolve. Problème : le vêtement est porté par un mannequin grand et mince.



Il n'en fallait pas plus pour faire des étincelles dans le monde de l'Internet où les internautes ont pointé du doigt ce faux-pas de la marque, l'accusant de grossophobie. "Revolve, tu es une épave", a par exemple écrit le mannequin "grande taille" Tess Holliday sur Twitter.

La marque a rapidement réagi en expliquant dans un communiqué publié sur le site People que cette image est issue de la prochaine collection LPA, imaginée en collaboration avec plusieurs personnalités dont Lena Dunham, Emily Ratajkowski, Cara Delevingne ou encore Suki Waterhouse. "Ces images ont été publiées prématurément", a assuré Revolve, et devaient être dévoilées dans le cadre d'une opération dénonçant le harcèlement en ligne.

Les phrases écrites sur les sweat-shirts seraient en fait des insultes adressées aux actrices et mannequins via les réseaux sociaux. "Being Fat Is Not Beautiful, It’s An Excuse" aurait été directement adressé au mannequin "grande taille" Paloma Elsesser, collaboratrice de cette collection.

Les excuses de Revolve et LPA

Revolve s'est donc défendu en utilisant l'argument de la publication d'une photo hors-contexte tout en reconnaissant que le choix du mannequin ne servait pas le propos souhaité par la marque.



Lena Dunham s'est également exprimée sur le sujet en expliquant avoir travaillé "pendant des mois" sur cette collection de sweat-shirt. "Sans consulter ni moi ni aucune autres femmes impliquées, Revolve a présenté ces sweat-shirts sur des femmes blanches et minces, sans jamais penser au fait que la différence et l'individualité sont ce qui fait que vous êtes punies sur Internet, ou que le manque de diversité dans la représentation est une part très importante du problème (en vrai, le problème lui-même)".

L'actrice et réalisatrice américaine a ajouté dans ce message qu'elle ne pouvait pas soutenir cette collaboration ou y attacher son nom.



LPA s'est également excusé dans un communiqué publié sur Instagram. La marque a présenté ses excuses et a affirmé, comme c'était prévu au départ, donner de l'argent à "Girls Write Now", une organisation caritative aidant les filles à exprimer leurs idées et à avoir confiance en elle grâce à l'écriture.