publié le 26/03/2018 à 12:17

23,8%, c'est le pourcentage d'écart de revenu salarial moyen entre femmes et hommes pour l'année 2017 (pour tous métiers et temps de travail confondus). Ce pourcentage, multiplié par le nombre de jours ouvrés en 2017 - 252 -, montre selon les calculs de l’association Business & Professional Women (BPW) que les Françaises doivent travailler en moyenne 60 jours de plus que les Français pour gagner le même salaire.



C'est pourquoi, en 2018, l'Equal Pay Day (ou Journée de l’égalité salariale) a été déterminée ce lundi 26 mars par l'association présente dans une dizaine de "clubs" en France. L'occasion pour BPW de rappeler d'autres chiffres importants concernant les inégalités salariales :



- 18,5% : le pourcentage d'écart salarial à poste équivalent temps plein.

- 42% : l'écart de pensions de retraite entre les femmes et les hommes.

- 2186 : l'année où l'égalité salariale sera (enfin) acquise selon un rapport du Forum économique mondial.

Pour cette édition 2018, BPW a choisi pour thématique "Comprendre les inégalités salariales et soutenir le développement durable inclusif". Des événements sur le sujet sont organisés à travers la France comme à Chartres, où BPW parlera des "femmes dans l'industrie" tandis qu'à Lyon, l'ONG s'intéressera à l'école. Vaste programme.