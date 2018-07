publié le 28/02/2017 à 12:32

Elle a un corps comme on en voit jamais sur les podiums des grands couturiers. Alexandra Koutas, mannequin ukrainien de 23 ans, a marqué la dernière Fashion Week de Kiev : la jeune femme est en fauteuil roulant depuis sa naissance. En cause : une erreur médicale ayant mené à une lésion de sa moelle épinière.





C'est donc assise sur un trône de bois porté par quatre modèles masculins que la jeune femme a défilé pour le créateur Fiodor Vozianov, le 3 février dernier. "Les gens ne sont pas tous les mêmes", a-t-il confié à l'AFP, avant de poursuivre : "Ce serait bizarre d'interdire une partie de notre monde sur les podiums." Sa rencontre avec Alexandra Koutas a changé sa vision des choses. Avant elle, il n'imaginait pas que l’univers de la mode dans son pays soit un jour prêt à remettre en question les canons de beauté habituels.

Un mannequin engagé

En apparaissant sur le podium, Alexandra Koutas a réalisé un rêve de petite fille. Depuis des années, elles envoyait des lettres à des agences de mannequin qui n'ont jamais débouché sur un contrat : "Ils m'ont dit que j'étais très jolie mais qu'ils ne savaient pas comment ils pouvaient me représenter, car le marché n'est toujours pas mûr pour ça", se souvient-elle.

Cependant, quelques précédents dans le milieu de la mode lui permettent de ne pas perdre espoir : notamment l'athlète paralympique amputée des deux jambes Aimee Mullins, qui a défilé pour Alexander McQueen en 1999.



La chance sourit enfin à Alexandra en 2012 lorsque, assise dans un café, elle est approchée par un photographe qui lui demande si elle souhaite devenir mannequin.

Cette toute nouvelle notoriété, Alexandra Koutas souhaite l'utiliser pour la bonne cause ; elle est également conseillère du maire de Dnipro, sa ville natale située au sud de l'Ukraine. Son rôle est d'aider à rendre la commune plus facile à vivre pour les personnes handicapées.



Celle qui a étudié dans une école sans rampes, n'assistant aux cours que grâce à son père et son grand-père qui la portaient dans les escaliers, aura de quoi faire : la guerre que se livrent les rebelles pro-russes et l'armée ukrainienne a fait plus de 10.000 morts et 23.000 blessés, parmi lesquels beaucoup ont été amputés.



"Dans notre pays, tout est généralement plus difficile quand on est une personne dont la mobilité physique est limitée", dénonce Alexandra Koutas. "Tout le monde le sait". Le jeune mannequin espère pouvoir aider ces derniers à comprendre qu'"il est toujours possible de s'épanouir, d'évoluer, de faire quelque chose".