publié le 28/09/2017

"Avortement : les femmes décident !" Jeudi 28 septembre, un collectif d'une centaine d'associations féministes européennes dont "Osez le Féminisme !" et "Les effronté-e-s", s'est mobilisé pour la journée mondiale du droit à l'avortement. Leur objectif : faire inscrire le droit à l’avortement et à la santé "comme droits fondamentaux pour l’égalité en Europe".



À cette mobilisation sur le terrain comme sur les réseaux sociaux, se sont ajoutées des manifestations partout dans le monde où les femmes ont brandi cintres et slogans et effectuées des performances coup-de-poing pour communiquer l'urgence dans certains pays où les droits sexuels et reproductifs sont loin d'être garantis.



Aujourd'hui, le droit à l'avortement est laissé à la libre appréciation des États membres de l'Union européenne, ce qui conduit certains pays à maintenir son interdiction - comme l'île de Malte - ou à l'autoriser "sous hautes contraintes" - comme en Irlande, en Pologne ou en Hongrie.

Dans ces pays, les femmes luttent régulièrement pour affirmer leur droit d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse (IVG). La dernière mobilisation d'envergure a eu lieu en Pologne où les femmes ont manifesté en 2016 lors d'un "lundi noir" pour protester contre la volonté du gouvernement conservateur de supprimer le droit à l'avortement.



L'avortement menacé même où il est légalisé

Dans leur manifeste, les associations européennes rappellent également que le droit à l'avortement reste menacé dans les pays où il est pourtant garanti. En Italie par exemple, la clause de conscience des médecins conduit plus de 7 praticiens sur 10 à refuser la pratique de l'IVG, comme le rapporte l'hebdomadaire Marianne.



Dans d'autres pays comme la Grèce et la France, le collectif dénonce "l’absence de structures hospitalières adéquates" et "les restrictions de personnels et les suppressions des centres pratiquant l’avortement lors de restructurations hospitalières". Et ce, plus de 40 ans après la loi Veil autorisant l'IVG en France.



Face à ces menaces, les associations demandent une harmonisation de la législation européenne et une dépénalisation totale de l'avortement. Elles souhaitent aussi des moyens financiers plus importants pour les centres pratiquant les IVG.



Un appel qui trouve écho dans certains pays. Mardi 26 septembre, le gouvernement irlandais a annoncé l'organisation d'un référendum sur la légalisation de l'avortement au printemps 2018.