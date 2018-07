publié le 29/12/2017 à 07:41

"Y a trop de machos, des sans-couilles, des porcs, des prétextes, chaque attaque sexiste, commentaire misogyne, me rendent plus forte, ma sœur lève-toi et ne reste pas témoin docile devant la porte". Dans cette vidéo, Chilla est sans pitié contre les "porcs" qui sévissent en ligne comme dans la vraie vie et s'attaquent aux femmes dans des insultes violentes et sexistes.



Ce "coup de gueule de trop" a été publié le 25 novembre dernier à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et résume bien la plume de la rappeuse : sans pitié contre le sexisme, les discriminations et injustices qui pourrissent la société française et qu'elle raconte dans Karma, son premier EP dévoilé en cette fin d'année 2017.

11 titres puissants qui peignent la réalité des jeunes femmes d'aujourd'hui et placent Chilla comme porte-parole d'une génération. Celle qui prend la parole sur des sujets jusqu'alors tabou, celle qui balance ses porcs et a bien l'intention de se faire entendre et respecter par l'ensemble de la société. En cette fin d'année 2017, il fallait bien que l'on demande à Chilla son bilan de ces douze derniers mois.

Girls : Tu as publié ton premier EP cette année, tu as sorti un clip pour soutenir le mouvement #BalanceTonPorc… Comment as-tu vécu cette année et qu’en retiens-tu ?

Chilla : J'ai eu de très bons retours sur l'EP et suis très contente de pouvoir présenter ce premier projet qui est l'accomplissement d'une année et demi de travail, les messages de soutien que je reçois me donne beaucoup de force et de détermination pour la suite.



La parole des femmes était au cœur de l’actualité en cette fin d’année, quel regard portes-tu sur cette libération de la parole ?

Je trouve très positif le fait que les langues se délient vis à vis de ce sujet assez sensible, et qu'une partie de la société soit ouverte à accueillir ces dénonciations. J'ai l'impression qu'il y a comme une remise en question dans l'esprit commun général. Mais je prends conscience aussi que la médiatisation de certains scandales porte préjudice aux faits. J'ai constaté que beaucoup de personnes remettent en question les faits dramatiques, les femmes qui ont eu la possibilité de prendre la parole. Ce qui pourrait être dangereux serait que l'effervescence décrédibilise la gravité du sujet. Mais on est sur la bonne voix pour qu'à l'avenir la société évolue. J'espère qu'un jour on ne se posera plus la question sur l'égalité femmes-hommes et qu'elle sera évidente.



D’un point de vue personnel, est-ce qu’il y a un apprentissage que tu aimerais partager en bilan de cette année ?

Patience est mère de sûreté.



Un souhait personnel pour 2018 ?

J'espère sortir un deuxième projet en 2018 et avoir l'opportunité de partager avec le public sur scène.



Un autre souhait pour l’évolution positive de la société ?

En ce qui concerne la société, j'espère que la tolérance et la communication seront privilégiés pour la suite de l'aventure. Vive le métissage et le vivre ensemble !