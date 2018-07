publié le 30/03/2017 à 09:26

"Ce n'est que du cinéma, ne l'oublions pas". Claudia Cardinale, l'actrice italienne représentée sur l'affiche de la 70ème édition du festival de Cannes a répondu à la polémique qui s'est emparée des réseaux sociaux, mercredi 29 mars.



L'engouement pour cette superbe illustration, dévoilée mercredi et réalisée par l'agence de création Bronx, est en effet vite retombée. Grâce à un gif publié par le journaliste David Honnorat, les internautes se sont vite rendus compte que le corps de l'actrice italienne avait été retouché. Sa taille et ses cuisses ont notamment été amincies. L'occasion pour les Twittos de dénoncer une atteinte au corps de la femme.

Pourtant, la principale intéressée s'est fendue d'un communiqué dans lequel elle tempère la polémique. "Je tiens à répondre à la fausse polémique dont j'ai eu les échos concernant l'affiche du festival de Cannes et les remarques de certains quant aux retouches de l'image", a-t-elle d'abord écrit dans ce communiqué diffusé par l'AFP.

"Une sublimation"

Selon Claudia Cardinale, la polémique n'a pas lieu d'être puisqu'il s'agit d'un "travail artistique" : "Il s'agit d'une affiche, qui au-delà de me représenter, représente une danse, un envol. Cette image a été retouchée pour accentuer cet effet de légèreté et me transpose dans un personnage rêvé ; c'est une sublimation... Le souci de réalisme n'a pas lieu d'être ici, et, féministe convaincue, je n'y vois aucune atteinte au corps de la femme", a-t-elle ensuite affirmé avant de conclure : "Ce n'est que du cinéma, ne l'oublions pas."

#Cannes2017 : le communiqué intégral de Claudia Cardinale transmis à l'#AFP pic.twitter.com/UpNhsgFri1 — AFP Cannes (@AFPCannes) 29 mars 2017

RTL Girls et Bumble s’associent pour vous faire vivre le Festival de Cannes. Pour rencontrer votre âme-sœur sur la Croisette ou ailleurs, téléchargez dès maintenant l’appli de rencontres qui donne le pouvoir aux femmes.