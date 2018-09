Crédit : iStock / Getty Images Plus

publié le 06/09/2018 à 16:26

Peut-on obliger une femme à porter un soutien-gorge sur son lieu de travail ? C'est la question à laquelle va devoir répondre le tribunal des droits humains de Colombie Britannique, au Canada, après avoir reçu la plainte de Christina Schell. Cette femme affirme que son ancien employeur, un club de golf à Osoyoos, à l'est de Vancouver, près de la frontière américaine, l'aurait discriminée en l'obligeant, comme tout son personnel féminin, à porter un soutien-gorge, rapporte CBC News.



"C'est basé sur le genre et c'est pourquoi il s'agit d'une question des droits humains", a expliqué la jeune femme à la chaîne canadienne. "J'ai des tétons et les hommes aussi".

Christina Schell a raconté à la chaîne ne pas aimer porter de soutien-gorge. "C'est horrible". Alors quand elle a pris ce travail de serveuse dans le restaurant du club de Golf, la jeune femme de 25 ans a continué à ne pas en porter, ne pensant pas qu'il pourrait s'agir d'un problème.

Un code vestimentaire pour "protéger" les femmes

Quelques semaines après son arrivée en mai dernier, Christina Schell a reçu les nouvelles consignes du code vestimentaire du restaurant : "Les femmes doivent porter soit un débardeur soit un soutien-gorge sous leur uniforme".



Trouvant ces consignes "absurdes", la serveuse s'est alors entretenu avec le responsable du club de golf. Selon lui, le code vestimentaire a été instauré "pour sa protection", ajoutant, "je sais ce qu'il se passe dans un club de golf quand il y a de l'alcool".

Refusant de coopérer, Christina Schell dit avoir été licenciée et c'est donc pourquoi elle a décidé d'emmener cette affaire devant la justice. Selon CBC News, la date du procès n'a pas encore été communiquée mais ce cas fait écho à plusieurs polémiques venant des États-Unis notamment.



Fin août par exemple, la joueuse de tennis française Alizé Cornet avait été sanctionnée pour avoir retiré son t-shirt sur le court. À la suite des vives réactions attaquant l'arbitre de sexisme, l'US Open a décidé de modifier sa règle interdisant aux femmes - et uniquement aux femmes - de retirer leur maillot sur le terrain. Un mal pour un bien qui pourrait faire des émules de l'autre côté de la frontière ?