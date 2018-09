publié le 06/09/2018 à 15:26

"Il y a trop de gens qui pensent qu'en Belgique, le racisme ça n'existe pas". Une présentatrice météo de la chaîne belge RTBF dénonce avec force le racisme dont elle est victime. Sa vidéo, intitulée "Coup de gueule" et publiée sur son compte Facebook, a déjà franchi la barre des 727.000 vues sur le réseau social.



Cécile Djunga explique recevoir de nombreuses insultes racistes depuis qu'elle officie sur la chaîne publique belge. "Hier, au boulot, une dame a appelé pour dire que j’étais trop noire, qu’on ne voyait rien à l’écran, qu’on ne voyait que mes habits et que je ne passais pas bien à la télé parce que j’étais trop noire, et qu’il fallait me le dire", raconte-t-elle les larmes aux yeux.



Des propos racistes loin d'être isolés. "Moi, je me sens belge, je suis bien dans mon pays. Maintenant, on va arrêter de me dire de rentrer dans mon pays, parce que je suis dans mon pays", déplore-t-elle. La présentatrice appelle toutes les personnes victimes de cyberharcèlement à briser le silence. "Tous les gens qui se font persécuter sur les réseaux sociaux, ça doit s'arrêter. Le harcèlement virtuel, ça touche", déclare-t-elle.

Une indignation partagée par le patron de la RTBF, qui s'insurge contre "le torrent de boue" dont Cécile Djunga est victime. "Le racisme est un crime. Il est pénalement poursuivable en Belgique (...). Nous allons faire respecter la loi et envisager dès aujourd'hui toute action pour poursuivre ces personnes. Il n'y a pas d'impunité au racisme", a déclaré Jean-Paul Philippot.