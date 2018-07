Avec Charly, Fatma Chouaieb a révolutionné l’orientation des jeunes

publié le 28/03/2017 à 07:05

L'image du conseiller d'orientation que l'on consulte une fois - de toute sa scolarité - dans un bureau poussiéreux, ça vous parle ? Cela ne nous donne pas vraiment envie de faire carrière, pas vrai ? Alors que l'éducation nationale semble s'accrocher à ses grands principes, des jeunes entrepreneurs tentent de révolutionner certains usages. À l'image de Fatma Chouaieb, fondatrice de Charly, pour que les jeunes puissent enfin prendre leur destin en main.



Nous avons rencontré la jeune entrepreneure à l'occasion de la Journée de la femme digitale, le 9 mars dernier, à la Cité de la Mode et du Design, à Paris. Fatma Chouaieb était invitée à présenter Charly et a fait un court détour par le stand RTL Girls pour nous en dire plus sur son parcours. Un voyage entre la Tunisie et la France, une histoire d'orientation professionnelle pas si ratée que cela, finalement.

L'envie d'être journaliste

Avant de vouloir aider les jeunes dans leur choix d'orientation, Fatma Chouaieb souhaitait devenir journaliste. "Mais je vivais en Tunisie. Et à l'époque, la Tunisie, c'était une dictature." Donc autant dire que la liberté de la presse n'existait pas vraiment. La jeune aspirante journaliste préfère abandonner ce rêver et s'orienter ailleurs.

Fatma Chouaieb s'embarque alors dans une prépa, une école de commerce et, cinq ans plus tard, le peuple tunisien entre en révolution. "C'est la démocratie et tout le monde est journaliste sauf moi !", rigole-t-elle avant d'ajouter : "Charly est né de cette frustration : une histoire d'orientation ratée".

Un choix d'orientation qui vous ressemble

L'idée de ce service en ligne est simple : utiliser les codes des jeunes (la messagerie instantanée, SMS comme Facebook Messenger) pour les aider dans leurs choix d'orientation professionnelle. Derrière cette technologie, on trouve cependant de vrais humains : "une équipe de coachs et de professionnels", souligne Fatma Chouaieb. L'objectif : assurer un lien avec le jeune pendant trois mois "pour l'emmener vers un choix d'orientation qui lui ressemble". On est bien loin du rendez-vous annuel et plus que ponctuel chez le conseiller du lycée.



Pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, Fatma Chouaieb a un conseil : ne pas se précipiter dans la création les yeux fermés. "Parce qu'il y a des outils qui existent déjà et qui nous permettent une mise en réseaux, de tester... Comme Facebook, Linkedin, Twitter, par exemples...