publié le 28/09/2017 à 11:53

Les Anglaises vont enfin pouvoir s'affronter lors d'un championnat complètement professionnel. Ce dernier sera mis en place dès la saison prochaine et verra s'affronter non plus 10 mais 14 équipes, a annoncé la Fédération anglaise de football (FA), mercredi 27 septembre.



Cette compétition "va produire de meilleures joueuses, améliorer l'intérêt et le spectacle grâce à un championnat beaucoup plus concurrentiel, attirer des fans et donc, améliorer la viabilité commercial des clubs et du championnat", a assuré la directrice des compétitions féminines à la FA, Hatie Brazier.

L'annonce de cette nouvelle formule intervient quelques jours après le renvoi, le 20 septembre, du sélectionneur de l'équipe d'Angleterre féminine Mark Sampson en raison d'une "attitude inappropriée et inacceptable" alors qu'il était en charge des équipes de jeunes femmes de Bristol (2009-2013).

En août, l'ex-internationale Eni Aluko (102 sélections) avait aussi accusé Mark Sampson de racisme, de harcèlement, ainsi que d'intimidation. La FA, tout comme Aluko, doivent s'exprimer sur l'affaire devant la commission parlementaire chargée du sport le 18 octobre.