publié le 27/09/2016 à 15:29

Quand les passagers lui demandent son âge, ils sont "agréablement surpris et impressionnés" de la réponse : 26 ans. Et pourtant, Kate McWilliams est bien chargée de leur faire traverser l'Europe. Selon son entreprise - EasyJet, l'une des stars du lowcost sur le continent - cette jeune femme menue est même l'une des pilotes les plus jeunes du pays. Voire du monde ? Il n'y a qu'un pas. Le coup de pub est assuré. Pour le reste, Kate McWilliams demeure un exemple à suivre pour toutes les petites Anglaises, persuadées que ce métier est réservé aux garçons.



Kate le reconnaît elle-même, gamine, elle ne pensait pas qu'une fille pouvait occuper ce poste, explique-t-elle au Guardian. Mais lorsqu'elle a commencé son entraînement, elle n'a "plus jamais regardé en arrière". À 13 ans, Kate McWilliams intègre un programme pour les jeunes de la Royal Air Force. Sa carrière décolle. En mai 2011, elle finit par venir grossir les rangs de la compagnie aérienne lowcost. Promue cette année "commandante", la jeune femme fait voler ses A319 et A320 entre Londres et Reykjavik, Tel Aviv ou encore Marrakech. Mais elle peut surtout se vanter de faire partie du peu de femmes représentées dans cette profession.

Sur 3.500 employés par la British Airways, seules 200 étaient des femmes en 2014. Soit moins de 6%. En France, les femmes pilotes représentent environ 7% des effectifs.