Tout à gagner : James Bond, méduses et Histoire au programme !

publié le 25/08/2020 à 13:26

« Tout à gagner », le jeu de culture et de rire animé par Bruno Guillon et Bérénice Bourgueil. Chaque jour, découvrez la personnalité qui chante le générique de la station ! Le principe est simple : apprendre en s’amusant. Et s’amuser en apprenant. Les auditeurs jouent avec l’actualité, et peuvent débloquer des mots indices qui aident à déchiffrer la personnalité masquée ! S'il y parviennent, ils repartent avec un chèque-cadeau d'une valeur de 200 €.

Si la personnalité surprise n'est pas trouvée en fin d'émission, la cagnotte augmente !

Pour jouer :

Pour jouer avec Bérénice Bourgueil et Bruno Guillon, rien de plus simple :

Appelez le 32 10 depuis la France pour vous inscrire (50 cts la minute) ou Envoyez « JEU » par SMS au 74900 (75 cts par SMS – 4 sms maximum)

Depuis la Belgique : appelez le : 02/ 337- 68- 30 ou envoyez « JEU» par SMS au 6679.