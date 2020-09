Tout à gagner du 16 septembre 2020

publié le 16/09/2020 à 12:40

Tout à gagner", le jeu de culture et de rire animé par Bruno Guillon et Bérénice Bourgueil. Le principe est simple : vous arrivez à l'antenne, vous avez une minute pour répondre à un quiz de culture générale et d'actualité. Tous les thèmes peuvent être abordés, même les plus improbables... Attendez-vous à être surpris ! Pour jouer avec Bérénice Bourgueil et Bruno Guillon, rien de plus simple : - Envoyez "JEU" par SMS au 74900 (75 cts par SMS - 4 SMS maximum) - Depuis la Belgique : Envoyez "JEU" par SMS au 6679. Retrouvez "Tout à à gagner" du lundi au vendredi de 11h30 à 12h30 sur RTL, avec Bérénice Bourgueil et Bruno Guillon.