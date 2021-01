Lyon : Coussins, Papillotes et Cervelas au cœur d'une gastronomie exceptionnelle

et Jean-Sébastien Petitdemange

publié le 16/01/2021 à 11:40

Direction la capitale de la gastronomie Française dans RTL vous régale. À Lyon, les visiteurs découvrent avant tout une grande part d'histoire. On y apprend que Claude, successeur de Caligula et père adoptif de Néron y est né. Pour les Lyonnais, la balade dominicale incontournable, c'est évidemment le parc de la Tête d'Or, qui d'après la légende, cacherait toujours un trésor fait de pièces d’or, d’où son nom, qui n'a toujours pas été trouvé. Mais l'ancienne capitale des Gaules, c'est aussi son parler si étonnant, et ses pentes de la Croix Rousses, garnis de ses grands immeubles…

Mais Lyon, 3ème commune de France dominée par sa magnifique Basilique Notre-Dame de Fourvière, comprend aussi un patrimoine gastronomique exceptionnel. Dans l'émission, partez à la rencontre de la gastronomie locale, aussi riche que savoureuse. Dégustez avec nos animateurs le coussin, spécialité composée d’une ganache onctueuse de chocolat sertie d’une fine couche de pâte d’amande candie. Apprenez aussi tous les secrets de fabrication de la fameuse papillote.

Dans le domaine des spécialités, pas de doutes, Lyon n'est pas en reste. Le cervelas, cette sorte de saucisson, lisse et à la peau transparente, est un plat de fête. Nature, pistaché ou truffé, il se déguste chaud ou froid, accompagné de pommes vapeur. Et pour les gourmands, le tour de table continue. Les gratons, gras de porc frits puis séchés, sont servis en petites bouchées et en amuse-gueules dans certains bouchons. Enfin, impossible de ne pas faire escale ici sans y gouter l'andouillette lyonnaise.... Un mot d'ordre lorsque vous êtes de passage à Lyon : régalez-vous !