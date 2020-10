RTL Soir du 01 octobre 2020

Présidentielle : 100.000 bulletins envoyées avec de mauvais noms à New York

publié le 01/10/2020 à 18:15

Exclusivités, réactivité et explications, RTL va plus loin et permet aux auditeurs de décoder l'actualité du jour. Une véritable plongée dans les coulisses de l'info pour comprendre les événements en cours.