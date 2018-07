Le journal de 18h : Décès de Pierre Bellemare, un passionné d'histoires

publié le 27/05/2018 à 18:30

C'était un monument de la Radio et de la Télévision. Mais c'était d'abord une voix. Pierre Bellemare est mort samedi 26 mai à l'âge de 88 ans. Ce dimanche 27 mai, journalistes, animateurs, quelles que soient les générations, lui ont rendu hommage. Il s'est éteint à l'hôpital Foch, à Suresnes, près de Paris.



Pierre Bellemare était un formidable conteur. Un précurseur aussi, c'est lui qui avait importé en France le prompteur et le télé-achat. Il avait débuté en 1954 à l'ORTF et connu de nombreux succès à la télévision. Le Périgord était l'une des passions de sa vie. C'est là qu'il passait le plus clair de son temps entre deux enregistrements à Paris.

Ces dernières années, il avait joué au cinéma dans OSS 117: Rio ne répond plus en 2009, mais aussi dans Les Tuches en 2011.

À écouter également dans ce journal

Fait divers : l'éclatement d'un pneu est probablement à l'origine de l'accident d'autocar qui a fait trois morts et 11 blessés graves la nuit dernière. Les trois morts sont des adultes, un couple et le chauffeur de 70 ans. Les victimes sont des supporters de rugby, originaires de Beaucaire (Gare), qui redescendaient d'un match à Lyon.



Météo : les orages qui se sont abattus dans le sud-ouest ont fait d'énormes dégâts, notamment dans les vignes du Bordelais et en Charente. Notamment avec l’exemple d’un viticulteur du Blayais qui a perdu toute sa récolte en 15 minutes.



Sports : la première journée à Roland-Garros s'est plutôt bien passée pour les Français. Lucas Pouille, Gaël Monfils et Alizée Cornet se sont notamment qualifiés pour le second tour du tournoi parisien.