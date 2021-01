publié le 23/01/2021 à 15:39

La cheffe Hélène Darroze vient de recevoir une 2e étoile au Guide Michelin pour son restaurant le Marsan à Saint-Germain-des-Prés. Un moment auquel elle ne s’attendait pas. "Ils m’ont prise au piège le Guide Michelin. Il m’avait appelée avant pour me faire parler de mes activités. Et là d’un coup ils disent on va annoncer les deux étoiles, il n’y en a que deux, et ils sont là ! C’est là que j’ai compris… Tout s’est enchaîné et j’ai reçu ma 2e étoile", démarre la cheffe au micro de RTL.

Hélène Darroze a été très éclairante sur sa situation : "Dès que ça a commencé cette histoire, je venais d’investir beaucoup. Je me suis dit : 'Ou tu commences à stresser et c’est fichu, ou je prends les choses au jour le jour, et j’essaye d’être dans la confiance'. Je me suis lancée dans le take away, puis j’ai lancé une nouvelle ligne de burger".



La cheffe pense aussi à l’avenir : "Il va falloir sérieusement que je me projette, mais c’est difficile de faire des prévisions quand on ne sait pas quand on va rouvrir. Ça n’engage que moi et on va plutôt parler d’espoir : j’espère que pour le printemps on pourra rouvrir au moins les terrasses".

Hélène Darroze pour "Le Journal Inattendu" du 23 janvier 2021 Crédit : RTL

Des confidences sur la saison 12 de "Top Chef"

Alors que la Semaine Green se tient sur RTL du 24 au 31 janvier, pour son Journal Inattendu, Hélène Darroze avait choisi de recevoir le chef cuisinier Arnaud Daguin, qui milite pour une cuisine plus responsable. Le message d’Arnaud Daguin : rééquilibrer les proportions de protéines animales que nous mangeons dans la semaine. Faire une cuisine plus respectueuse de l’environnement est une question à laquelle est sensible Hélène Darroze, prête par exemple à retirer son poulet des Landes au menu de son restaurant londonien pour éviter qu’il ne fasse trop de distance.

Hélène Darroze fait toujours partie des jurés de l’émission Top Chef. La saison 12 démarre sur M6 le 10 février : "Une grande fraternité au sein des candidats se ressent tout au long de la saison. Plus que jamais c’était un groupe de copains incroyables", révèle-t-elle.

À la fin du Journal Inattendu, son ami Laurent Delahousse lui a fait une petite surprise au téléphone en parlant d’une femme, d’une amie et d’une mère extraordinaire. "Aujourd’hui les cuisines des restaurants sont remplies de fantômes, c’est extrêmement perturbant. Il y aussi cette pression financière. On pense à eux", a confié avec émotion le présentateur du 20h de France 2.



En attendant que les restaurants rouvrent, il est toujours possible de cuisiner du "Hèlène Darroze" à la maison avec son dernier livre de recettes Chez Moi, aux Editions du Cherche Midi. Des recettes concoctées avec ses deux filles. Elles travaillent d’ailleurs déjà toutes les trois sur un deuxième tome.