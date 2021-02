Plantu : ce rêve qui lui a donné envie de "tirer sa révérence"

publié le 06/02/2021 à 15:51

Après 49 ans de collaboration avec le Journal Le Monde, le 31 mars prochain, Plantu quittera ceux qu’il appelle sa famille. "Le regard de Plantu" en Une du Monde était devenu un incontournable. Il laisse derrière lui près de 50.000 dessins. Depuis 10 ans, il demande à sa direction de se faire remplacer, car "il y a plein de petits jeunes qui ont envie de s’exprimer", explique-t-il. Ce sont 250 dessinateurs venus du monde entier qui proposeront dès le 1er avril leurs caricatures, leurs croquis en Une du Journal.

Aussi loin qu’ils s’en souviennent, Plantu passait son temps à dessiner, dessiner, et encore dessiner. Sans imaginer que cela puisse devenir son métier. Il était fasciné par le monde de la presse, et a commencé à envoyer ses dessins au Monde. Il raconte alors : "Après trois dessins, j’ai reçu un chèque, je me suis dit ils sont fous. Je fais des dessins ! Au bout d’un certain temps, j’ai compris que c’était un métier dessinateur de presse".

Plantu est très préoccupé par les jeunes, par leur bien-être, par l’égalité des chances, et par la transmission. Il se rend régulièrement dans les écoles où il partage avec ses élèves son métier et leur apprend ce qu’est la liberté d’expression.

Pour son Journal Inattendu, Plantu avait choisi de recevoir l’actrice Catherine Frot qu’il admire, dont il est "amoureux" même s’amuse-t-il. Avec elle, il y a un an il avait organisé un moment privilégié pour une vingtaine de jeunes. Ces derniers devaient venir voir jouer Catherine Frot au théâtre et passer un instant avec elle après la représentation. Les places de théâtre avaient été achetés par la fondation de Plantu. Projet avorté par l’épidémie mais cela raconte beaucoup l’homme qu’il est et son désir de donner une chance aux jeunes qui n’ont pas de contacts, pas de réseaux.

Par sa présence et par ses mots, Catherine Frot nous a fait revivre les beaux jours où les acteurs et comédiens venaient dans nos studios parler de leurs films et de leurs pièces de théâtre. Elle attend d’ailleurs la sortie de deux films dans lesquels elle a joué, Sous les étoiles de Paris de Claus Drexel, et Des Hommes de Lucas Belvaux avec Gérard Depardieu.

En attendant de pouvoir se rendre dans les salles, Catherine Frot nous a transportés en entonnant "L’Heure exquise" qu’elle chantait à la fin d’ "Oh les Beaux Jours" de Samuel Beckett… C’est comme si elle était sur scène et nous dans le public…

Plantu et Ophélie Meunier en préparation du Journal inattendu