Maxime Le Forestier : "La date limite, plus on vieilli et plus elle s’efface"

Et puis Maxime Le Forestier a fait une belle surprise aux auditeurs de RTL en invitant son ami et voisin du Loir-et-Cher, Alain Souchon. L’auteur de Foule Sentimentale se prépare lui aussi à sortir un album, il nous a révélé le titre du premier single qui sortira à la fin de l’été : Âme fifties.

Au chapitre musique de cette émission il a aussi été largement question du 1 er album de Maxime Le Forestier. L’album d’une génération avec Comme un arbre, Mon frère, et bien sûr San Francisco. Un disque vendu à plus d’un million d’exemplaires.

Maxime Le Forestier était Samedi 29 Juin l’invité du Journal Inattendu. Occasion de découvrir avec lui les dix titres de son dernier album : Paraître ou ne pas être et de parler de la tournée qui s’annonce à partir du 3 novembre à Rennes. Maxime Le Forestier, qui sera accompagné sur scène de son fils Arthur déjà très présent sur l’album, est attendu au Casino de Paris les 14,15 et 16 Novembre 2019.

article

7797949914

Maxime Le Forestier : "La date limite, plus on vieilli et plus elle s’efface"

Maxime Le Forestier : "La date limite, plus on vieilli et plus elle s’efface"

VIDÉO - Maxime Le Forestier était l'invité du Journal Inattendu pour nous faire découvrir son dernier album "Paraître ou ne pas être". La carrière de Maxime Le forestier, ses passions, ses engagements et un invité de marque, son ami Alain Souchon.

https://www.rtl.fr/emission/le-journal-inattendu/maxime-le-forestier-la-date-limite-plus-on-vieilli-et-plus-elle-s-efface-7797949914

https://cdn-media.rtl.fr/cache/yYBo7OoMb8e26QSUKc7B-Q/330v220-2/online/image/2019/0629/7797950065_20190629-133039.jpg