Marc Levy : "Travailler avec Costa Gavras vaut n’importe quel prix"

publié le 29/05/2021

Les chiffres enregistrés par l'auteur français Marc Levy sont vertigineux. Vertigineux, c'est le mot également pour décrire le quotidien de hackers justiciers dans lequel l'auteur nous embarque dans sa dernière trilogie, la saga "9", publiée aux Éditions Robert Laffont Versilio. Les deux premiers tomes, C'est arrivé la nuit et le Crépuscule des Fauves sont sortis respectivement en septembre 2020 et mars 2021, et on attend avec impatience le 3e et dernier volet.

Avec les "9", Marc Levy dresse un portrait critique de notre société ultra connectée, dans laquelle un petit nombre de puissants a le pouvoir de nous influencer en récoltant notamment nos données personnelles : "La liberté est quelque chose de très fragile, d’autant plus fragile que quand on l’a on la croit acquise. La liberté c’est une force extraordinaire et d’une fragilité extrême, dont tout le monde veut s'emparer pour la retourner contre vous... La concentration du pouvoir dans les mains d'un tout petit nombre d’acteurs met terriblement en danger la liberté. La liberté de la presse, de s’exprimer, de vivre", explique-t-il.

L'auteur évoque également ces fameux "cookies" que nous devons accepter régulièrement sur Internet : "À chaque fois que vous allez sur un site, vous avez à répondre à la question : je ne veux pas qu’on m’espionne. C’est quand même hallucinant". De quoi nous faire réfléchir sur le monde dans lequel on vit.



Marc Levy est également au quotidien en ce moment sur le tournage de l'adaptation de son roman Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites avec au casting Jean Reno. Il raconte : "C’est un vrai bonheur. Les pages du roman prennent vie. Je suis sûre que la série va être beaucoup mieux que le livre", s'exclame-t-il.



Marc Levy salue le travail de SOS Méditerranée

Dans son Journal Inattendu, Marc Levy a tenu à mettre en lumière la situation des réfugiés dans le monde et le travail de l'association SOS Méditerranée qu'il admire et qu'il soutient. Il s'insurge contre la position de nombreux pays occidentaux à ce sujet : "On sait, on fait l’indifférent, et en plus on en arrive à cette situation absurde où l’on accuse ceux qui vont sauver des femmes et des enfants en mer d’être coupables de l’incitation migratoire ! Je suis admiratif du courage de cette jeunesse qui sur des bateaux, par des mers démontées vont sauver des vies humaines. Je suis terrifié par cette hypocrisie qui fait que les pays civilisés ferment les yeux devant 20.000 morts en Méditerranée."

La trilogie "9" adaptée par Costa Gavras

L'émission a finalement été l'occasion de révéler une belle nouvelle : le réalisateur Costa Gavras va adapter en série la dernière trilogie de Marc Levy : "9". Ce dernier avoue ému : "Imaginer qu’un jour je parlerai en vrai avec Monsieur Costa Gavras était quelque chose que je ne pensais pas possible. Quand vous avez Costa Gavras qui vous appelle pour vous dire j’ai envie de travailler avec vous, ça vaut n’importe quel prix, c’est une vraie récompense."