Katherine Pancol : "Je dis des choses graves avec une plume légère"

Katherine Pancol, écrivain et auteur de nombreux best-sellers est venue nous parler de son dernier roman Eugène et moi paru aux Editions Albin Michel. C’est l’histoire (vraie) de deux copines, Eugène (qui existe vraiment) et Katherine Pancol, qui se sont rencontrées quand elles avaient 20 ans et qui sont devenues de grandes amies.

Elles ont fait ensemble les 400 coups, vécu péripéties et mésaventures entre le Mexique et Saint-Tropez, mais surtout tissé un lien fort, qui perdure aujourd’hui : "un vrai ami c’est quelqu’un qui vous prend dans tous les états. C’est une amitié féminine qui dure depuis 40 ans avec Eugène" raconte l’auteur.

Eugène et Moi aborde aussi la quête de soi : "Aujourd’hui, je me suis trouvée, mais c’est du boulot. Les garçons naissent avec leur identité, les filles doivent trouver leur place et leur identité. Quand j’avais 20 ans je voulais plaire à tout le monde pour exister". Eugène fascinait Katherine Pancol quand elle se sont rencontrées et l’auteur avoue que son amie l’a beaucoup aidée à se trouver et à se libérer du regard des autres.

Phénomène d’édition, avec plusieurs millions d’exemplaires de ses livres vendus dans le monde, Katherine Pancol essuie toujours parfois des critiques pas tendres sur ses romans. Voilà comment elle répond : "J’aime avoir une plume légère. Je dis des choses graves avec une plume légère. J’ai une formation à l’anglo-saxonne".

Katherine Pancol est une féministe, une femme très engagée auprès des victimes de violences conjugales. Un jour, elle a frappé à la porte de l’association Women Safe pour proposer son aide.

Pour son Journal Inattendu, elle a donc naturellement choisi de recevoir comme invitée Frederique Martz, cofondatrice de Women Safe. Toutes deux se déplacent dans des établissements scolaires pour faire de la sensibilisation auprès des jeunes sur les violences conjugales.



Katherine Pancol est une femme profondément positive, toujours souriante, qui encourage à rester optimiste malgré la morosité ambiante : "Dès que l’actualité fait un pas de côté, tout le monde s’écroule… Je n’aime pas les gens qui se plaignent… Il faut arrêter et ne pas envoyer de négatif".



Gourmande, cuisinière et fan de Benjamin Biolay, Katherine Pancol nous aide à démarrer cette année avec le sourire.